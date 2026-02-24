MercadoLibre Aktie 3109814 / US58733R1023
24.02.2026 23:13:22
Mercadolibre Inc. Q4 Profit Rises
(RTTNews) - Mercadolibre Inc. (MELI) announced earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $1.997 billion, or $39.40 per share. This compares with $1.911 billion, or $37.69 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 39.1% to $28.893 billion from $20.777 billion last year.
Mercadolibre Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.997 Bln. vs. $1.911 Bln. last year. -EPS: $39.40 vs. $37.69 last year. -Revenue: $28.893 Bln vs. $20.777 Bln last year.
