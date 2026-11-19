Mera hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite hat Mera im vergangenen Quartal 6.3 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53.55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mera 4.1 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch