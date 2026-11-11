Mentice Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mentice Registered hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.51 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 72.6 Millionen SEK gegenüber 70.6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch