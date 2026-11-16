Mental Health Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mental Health Technologies hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11.24 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 9.01 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 2.38 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mental Health Technologies 1.65 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch