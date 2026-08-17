Mental Health Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mental Health Technologies hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8.04 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8.30 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.35 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49.53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mental Health Technologies einen Umsatz von 1.57 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch