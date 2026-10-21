Mensch und Maschine Software SE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mensch und Maschine Software SE veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.390 EUR je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 58.6 Millionen EUR gegenüber 56.2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch