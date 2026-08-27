Menora Mivtachim stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Menora Mivtachim präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 12.64 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Menora Mivtachim 11.80 ILS je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 5.74 Milliarden ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Menora Mivtachim 5.65 Milliarden ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch