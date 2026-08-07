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07.08.2026 06:37:00
Menon Pistons stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Menon Pistons präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1.61 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.52 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Menon Pistons in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 832.6 Millionen INR im Vergleich zu 802.9 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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