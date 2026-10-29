Mennica Polska veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mennica Polska hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.94 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7.97 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 629.9 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 49.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 420.3 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch