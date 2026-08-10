Menivim - The New Reit: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Menivim - The New Reit hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.04 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Menivim - The New Reit ein EPS von 0.050 ILS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 73.9 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 14.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 64.7 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch