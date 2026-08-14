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14.08.2026 06:37:00
Menif - Financial Services legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Menif - Financial Services hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0.83 ILS. Im letzten Jahr hatte Menif - Financial Services einen Gewinn von 0.710 ILS je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Menif - Financial Services im vergangenen Quartal 128.8 Millionen ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Menif - Financial Services 128.5 Millionen ILS umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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