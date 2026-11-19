Menif - Financial Services präsentierte in der am 17.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.81 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Menif - Financial Services 0.780 ILS je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Menif - Financial Services im vergangenen Quartal 123.4 Millionen ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10.30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Menif - Financial Services 137.6 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch