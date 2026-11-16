Menicon stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Menicon hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.050 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Menicon 205.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2.90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 211.8 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch