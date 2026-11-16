Menicon präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Menicon hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Menicon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18.14 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 28.76 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 32.76 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31.23 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch