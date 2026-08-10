Menicon gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Menicon liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Menicon die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 30.05 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Menicon noch ein Gewinn pro Aktie von 13.05 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Menicon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32.38 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 30.25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch