Mendus Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mendus Registered stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.35 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Mendus Registered ein Ergebnis je Aktie von -0.370 SEK vermeldet.

Redaktion finanzen.ch