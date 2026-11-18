MENDES JUNIOR ENGENHARIA hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4.40 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5.590 BRL erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17.14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0.7 Millionen BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0.6 Millionen BRL.

Redaktion finanzen.ch