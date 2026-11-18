Mendes Junior Engenharia hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4.40 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mendes Junior Engenharia -5.590 BRL je Aktie generiert.

Mendes Junior Engenharia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.6 Millionen BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 17.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.7 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch