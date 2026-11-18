Mendes Junior Engenharia hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4.40 BRL je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mendes Junior Engenharia ein EPS von -5.590 BRL in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17.14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0.6 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 0.7 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch