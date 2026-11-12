Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AS lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.37 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.990 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AS im vergangenen Quartal 2.62 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23.60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AS 2.12 Milliarden TRY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch