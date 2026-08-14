Mendelson Infrastructures Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mendelson Infrastructures Industries präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.37 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mendelson Infrastructures Industries ein EPS von 0.180 ILS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 267.9 Millionen ILS, während im Vorjahreszeitraum 242.1 Millionen ILS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch