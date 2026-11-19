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19.11.2026 06:37:00
Mendelson Infrastructures Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Mendelson Infrastructures Industries lud am 17.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0.33 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.290 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Mendelson Infrastructures Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 280.9 Millionen ILS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 279.2 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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