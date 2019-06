Menarini Ricerche va présenter, à l'occasion du 24e Congrès de l'EHA, la première étude clinique chez l'homme portant sur SEL24/MEN1703

ROME, 10 juin 2019 /PRNewswire/ -- Menarini Ricerche va présenter, à l'occasion du 24e Congrès de l'Association européenne d'hématologie (EHA) 2019, qui aura lieu à Amsterdam, la première étude clinique chez l'homme portant sur SEL24/MEN1703 (DIAMOND-01, NCT03008187).

Au cours de la session par affiches consacrée à la « leucémie myéloïde aiguë - essai clinique », qui se déroulera le 14 juin 2019, de 17 h 30 à 19 h 00, sera présentée l'affiche « CLI24-001 : première étude chez l'homme de SEL24/MEN1703, un inhibiteur double des kinases PIM et FLT3 administré par voie orale sur des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë » (Code du résumé final : PF281).

Cette affiche présentera le plan d'étude de l'essai clinique DIAMOND-01 réalisé pour la première fois sur l'homme avec SEL24/MEN1703, une molécule sous licence de Selvita, administrée à des patients ayant récemment reçu un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë (LMA), de leucémie myéloïde aiguë récurrente et de leucémie myéloïde aiguë réfractaire primaire et qui ne bénéficient d'aucune option thérapeutique (NCT03008187). L'objectif principal de l'étude, menée aux États-Unis, est d'identifier la dose de phase 2 recommandée.

Menarini Ricerche a hâte de présenter cette étude, qui est la première à tester un inhibiteur double des kinases PIM/FLT3 pour traiter la LMA. Il s'agit en outre du premier essai clinique portant sur un double inhibiteur des kinases PIM et FLT3 qui pourrait s'avérer bénéfique pour les patients atteints de LMA, quel que soit leur état de mutation à la FLT3 et pour surmonter la résistance aux inhibiteurs de la FLT3.

La contribution de Menarini Ricerche aux conférences internationales d'oncologie, telles que le congrès de l'EHA, est un élément essentiel de notre engagement à développer de nouveaux médicaments pour les patients atteints de cancers difficiles à traiter et au pronostic défavorable.

À propos de Menarini

Le groupe Menarini est un laboratoire pharmaceutique italien qui génère un chiffre d'affaires de 3 677 millions d'euros et emploie quelque 17 600 personnes. Le groupe Menarini a toujours poursuivi deux objectifs stratégiques - la recherche et l'internationalisation - et s'est indéfectiblement engagé en faveur de la recherche et du développement en oncologie. Dans le cadre de cet engagement à l'égard de l'oncologie, Menarini développe quatre nouveaux médicaments oncologiques expérimentaux. Deux de ces médicaments sont des produits biologiques, dont MEN1112, l'anticorps monoclonal anti-CD157, et MEN1309, l'anticorps anti-CD205 conjugué à une toxine. Les deux autres sont de petites molécules, à savoir SEL24/MEN1703, le double inhibiteur des kinases PIM et FLT3, et MEN1611, l'inhibiteur de la kinase PI3K, en phase de développement clinique pour le traitement de différentes tumeurs hématologiques et/ou solides. Par ailleurs, Menarini a récemment signé un contrat de concession de licence portant sur une petite molécule, le Pracinostat, un inhibiteur d'histone-déacétylase de classe I, II et IV, destiné au traitement des patients atteints de maladies hématologiques. Menarini exerce des activités commerciales dans les domaines thérapeutiques les plus importants en générant des produits destinés à la cardiologie, la gastroentérologie, la pneumologie, aux maladies infectieuses, à la diabétologie, aux inflammations et à l'analgésie.

Disposant de 16 sites de production et 7 centres de recherche et de développement, le groupe Menarini jouit d'une forte présence dans toute l'Europe et l'Asie, en Afrique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Les produits de Menarini sont commercialisés dans 136 pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.menarini.com.

