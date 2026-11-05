Mena Mani Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mena Mani Industries hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.02 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 107.96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 44.4 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 21.4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch