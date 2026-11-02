Members präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Members lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.71 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Members ein EPS von 18.53 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.98 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.04 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch