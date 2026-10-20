Melstar Information Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Melstar Information Technologies veröffentlichte am 19.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3.11 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -3.070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch