Mellanox Technologies wählt Verimatrix (bisher Inside Secure) Silicon IP zum Schutz seiner Chipsatz-Familie

Verimatrix (Euronext Paris: VMX), ehemals Inside Secure, ein globaler Anbieter von Sicherheits- und Business-Intelligence-Lösungen zum Schutz von Inhalten, Geräten, Anwendungen und Kommunikation, gab heute die Erweiterung seiner Partnerschaft mit Mellanox Technologies bekannt. Mellanox hat die Verimatrix Silicon IP-Sicherheitslösungen für seine System-on-Chip-Angebote (SoC) lizenziert, die auf die Anforderungen des oberen Segments des Enterprise-Marktes zugeschnitten sind. Mellanox ist ein führender Anbieter leistungsstarker End-to-End-Smart-Interconnect-Lösungen für Server und Speichersysteme in Rechenzentren.

Die Palette der Verimatrix Silicon IP-Lösungen erfüllt die Anforderungen von Mellanox durch ein ausgewogenes Verhältnis von Sicherheit und Leistungsfähigkeit. Durch die Wahl von Silicon IP für alle Chipsätze und Netzwerkprozessoren, einschliesslich seiner BlueField-Multicore-Lösungen, erzielt Mellanox signifikante Skaleneffekte, beschleunigt den kryptografischen Betrieb und erfüllt gleichzeitig seine Leistungsanforderungen. Darüber hinaus kann das Unternehmen durch IP-Upgrades auf neue Sicherheitsstandards migrieren.

"Verimatrix profitiert weiterhin von einer einzigartigen Kombination aus umfangreichem Sicherheits-Know-how, vielfältigen Hardware- und Softwareprodukten und überragenden Supportleistungen, die den Sicherheitsanforderungen der Anwendungen unserer Kunden gerecht werden", so Shlomit Weiss, Senior Vice President Silicon Engineering bei Mellanox Technologies. "In den letzten Jahren haben wir ein hohes Mass an Vertrauen und eine solide Geschäftsbeziehung aufgebaut und sind davon überzeugt, dass Verimatrix einen zuverlässigen, erstklassigen Schutz gewährleistet, der unsere Markteinführungszeit verkürzt und die Konstruktionskosten senkt."

"Die heutigen Enterprise-Rechenzentren haben enorme Rechen- und Speicher-Workloads zu bewältigen. Gleichzeitig müssen sie strenge Sicherheitsanforderungen erfüllen. Mit unseren Silicon IP-Lösungen braucht Mellanox keine Kompromisse in Bezug auf Sicherheit, Stromverbrauch oder Stellfläche einzugehen", erklärt Kevin Beadle, Senior Vice President, Silicon IP and Secure Protocols, Verimatrix. "Unsere langjährige Beziehung zu Mellanox unterstreicht den Wert und die Innovationskraft, die wir kontinuierlich bereitstellen."

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris – VMX) ist ein globaler Anbieter von Sicherheits- und Business-Intelligence-Lösungen zum Schutz von Inhalten, Geräten, Anwendungen und Kommunikation über verschiedene Märkte hinweg. Viele der weltweit führenden Dienstanbieter und Innovatoren vertrauen auf Verimatrix, um die wichtigen Systeme zu schützen, die Menschen jeden Tag für Mobil-Apps, Unterhaltung, Bankgeschäfte, Gesundheit, Kommunikation und Transport benötigen. Verimatrix bietet benutzerfreundliche Softwarelösungen, Cloud-Services und Silizium-IP, die einmalige Sicherheit und Business Intelligence bereitstellen. Verimatrix ist stolz darauf, seit mehr als 20 Jahren für das Empowerment und den Schutz seiner Kunden zu sorgen und beliefert IoT-Software-Entwickler, Gerätehersteller, Halbleiterproduzenten, Dienstanbieter und Inhaltsdistributoren. Nähere Informationen finden Sie unter www.verimatrix.com.

