Melisron hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 4.84 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Melisron noch ein Gewinn pro Aktie von 6.01 ILS in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 650.0 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 602.0 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch