Meldung an die SIX: ABB-Management verkauft Aktien - ABB-Aktie etwas fester

Insgesamt wurden von ABB seit dem 19. April drei grössere Transaktion im Gesamtwert von über 5,5 Millionen Franken an die Schweizer Börse gemeldet.

Als verkaufende Person wurden in allen drei Fällen jeweils ein Exekutives Verwaltungsratsmitglied beziehungsweise ein Mitglied der Geschäftsleitung angegeben. Näheres steht dazu nicht in den SIX-Meldungen und auch ABB selber macht auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP keine weiteren Angaben dazu.

Total wurden laut den SIX-Angaben beinahe 125'000 ABB-Aktien durch Mitglieder des Managements verkauft. Diese Verkäufe erfolgen zu Preisen zwischen 43,70 und 44,93 Franken die Aktie. An der Börse bewegte sich der ABB-Kurs in dieser Zeit zwischen rund 44,60 und 45,30 Franken.

ABB eröffnet neue Spritzgiess-Fabrik in Belgien

Der Technologiekonzern ABB hat in Belgien eine neue Fabrik eröffnet. Für 20 Millionen Euro entstand im belgischen Evergem bei Gent eine neue Spritzgiess-Produktionsanlage.

Das neue Werk ersetzt die bestehende Anlage, die 2018 im Rahmen der Akquisition von GE Industrial Solutions übernommen wurde, wie ABB am Donnerstag mitteilt. Mit neuen Spritzgiessmaschinen, digitalen Technologien und Automationslösungen entspreche es den neuesten Energieeffizienz-Anforderungen.

ABB beziffert die jährliche Einsparung an CO2-Emissionen allein in diesem Werk auf 6700 Tonnen und an Energie auf 9400 MWh, was wiederum finanzielle Einsparungen von rund 2,5 Millionen Euro bringen soll.

Produziert werden hier Verteilerschränke zum Schutz von Stromverteilungs-Komponenten wie Leistungsschalter, Sicherungen, Schalter und Zähler für die sichere Stromverteilung, -zählung und -regelung in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden. ABB sieht den globalen Markt für Schaltschränke bis 2023 auf über 13 Milliarden US-Dollar von heute gut 7 Milliarden anwachsen, dies aufgrund der steigenden Nachfrage nach neuen Gebäuden und der Modernisierung bestehender mit effizienterer und zuverlässiger Elektronik.

ABB-Aktien gewinnen im Schweizer Handel zeitweise 0,13 Prozent auf 44,95 Franken.

Zürich (awp)