Melcor Developments legte Quartalsergebnis vor

Melcor Developments hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.59 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Melcor Developments 0.460 CAD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Melcor Developments mit einem Umsatz von insgesamt 60.4 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72.5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 16.71 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch