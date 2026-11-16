MELCO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MELCO hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 96.54 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 90.97 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.86 Milliarden JPY – ein Plus von 0.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MELCO 28.75 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch