Melar Acquisition A hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch