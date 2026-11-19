Melar Acquisition A hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Melar Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch