Mekonomen AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mekonomen AB hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1.09 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mekonomen AB noch ein Gewinn pro Aktie von 0.100 SEK in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.05 Prozent auf 4.34 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.43 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1.61 SEK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 4.40 Milliarden SEK geschätzt.

Redaktion finanzen.ch