Meiwa legte Quartalsergebnis vor

Meiwa lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 11.55 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13.15 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 46.53 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.89 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch