Meiwa Industry veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Meiwa Industry lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5.36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 3.59 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.93 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch