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12.08.2026 06:37:00
Meiwa Estate mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Meiwa Estate hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 72.66 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 156.03 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meiwa Estate in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 29.24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 26.92 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 38.04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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