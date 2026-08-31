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31.08.2026 06:37:00
Meituan UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-5 Sh: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Meituan UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-5 Sh hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Umsatz wurde auf 19.68 Milliarden SGD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.52 Milliarden SGD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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