Meituan Registered B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Meituan Registered B präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.35 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.060 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 104.64 Milliarden CNY – ein Plus von 13.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meituan Registered B 91.84 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch