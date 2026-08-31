|
31.08.2026 06:37:00
Meituan Registered B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Meituan Registered B präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.35 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.060 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 104.64 Milliarden CNY – ein Plus von 13.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meituan Registered B 91.84 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot
Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.