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31.08.2026 06:37:00
Meituan Dianping Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Meituan Dianping Registered hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.40 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.060 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21.55 Prozent auf 120.45 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 99.09 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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