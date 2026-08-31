Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B 0.020 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 15.37 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.70 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch