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31.08.2026 06:37:00
Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0.10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meituan Dianping (B) UnSp Amer DO Receipt Repr 2 B 0.020 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 15.37 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.70 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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