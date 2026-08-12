Meito Sangyo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Meito Sangyo gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 60.96 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Meito Sangyo 57.76 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 6.34 Milliarden JPY gegenüber 6.21 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch