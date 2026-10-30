Meitec: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Meitec hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1.00 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 46.64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0.31 Prozent auf 34.16 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 34.27 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch