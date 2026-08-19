Meitav DS Investments: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Meitav DS Investments liess sich am 17.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Meitav DS Investments die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.70 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.21 ILS erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meitav DS Investments in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29.40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 625.0 Millionen ILS im Vergleich zu 483.0 Millionen ILS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch