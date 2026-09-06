Orbit Corporation Aktie 3014936 / INE628H01015
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06.09.2026 07:38:15
Meilenstein für die deutsche Raumfahrt - Trägerrakete Spectrum hat Orbit erreicht
Deutschland hat erstmals eine privat entwickelte Rakete mit Nutzlast in eine Erdumlaufbahn befördert. Der Testflug vom Weltraumbahnhof Andøya in Norwegen verlief reibungslos.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
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