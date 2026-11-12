Meiko Trans legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Meiko Trans hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 37.86 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 42.36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.91 Milliarden JPY – ein Plus von 8.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meiko Trans 20.22 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch