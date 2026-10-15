MEIKO NETWORK JAPAN gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MEIKO NETWORK JAPAN hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 16.26 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MEIKO NETWORK JAPAN 39.15 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 7.53 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 33.25 JPY gegenüber 68.44 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 26.04 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 24.83 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch