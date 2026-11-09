Meiko Electronics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Meiko Electronics hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 29.21 JPY. Im Vorjahresviertel waren 108.02 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 92.53 Milliarden JPY gegenüber 58.42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch