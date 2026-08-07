Meiji veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Meiji äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 56.33 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meiji noch ein Gewinn pro Aktie von 37.27 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 289.40 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meiji 273.57 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch