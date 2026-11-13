Meiji stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Meiji veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 50.79 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 42.00 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meiji in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 308.97 Milliarden JPY im Vergleich zu 301.32 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch